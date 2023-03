Que serait "Une ville à hauteur d’enfants" ?

Dans quelle mesure aménager les villes à hauteur d’enfants peut-il les rendre plus accueillantes et plus désirables ? Avec comme invité témoin le philosophe Thierry Paquot, un premier événement, organisé le 1er mars à Marseille par Bouygues Construction et Linkcity en partenariat avec la Ville, a donné des pistes de réflexion et présenté des initiatives.