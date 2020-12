Que sait-on sur la poutre effondrée sur les voies SNCF gare d'Austerlitz ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer Paris Supprimer ZAC Supprimer Freyssinet Supprimer Léon Grosse Supprimer Valider Valider

Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, le coffrage destiné à réaliser une poutre en béton de 400 tonnes a chuté sur les voies du RER C. Selon les premiers éléments d’investigation il s’agit d’un élément du chantier de la ZAC Rive Gauche, au-dessus du faisceau ferroviaire d’Austerlitz, mené par la Semapa (Société d’Étude, de Maîtrise d’Ouvrage et d’Aménagement Parisienne), qui a été chargée par la SNCF de procéder à l’enlèvement de la poutre.

C’est un communiqué presque banal en apparence qu’a émis la SNCF très tôt mardi 1er novembre : « Suite à un incident survenu cette nuit sur le chantier urbain de la ZAC Paris Rive Gauche, le trafic est interrompu jusqu’à nouvel avis à l’arrivée et au départ de la gare de Paris Austerlitz et fortement perturbé sur la ligne C du RER. »

Mais l’incident, lui, n’est pas banal : « Un coffrage destiné à la réalisation d’une poutre est tombé sur les voies vers 1 h 30 du matin, endommageant les installations ferroviaires et empêchant la circulation sur les voies ».

Heureusement, l’effondrement de la masse de béton de 400 tonnes n’a fait aucun blessé a rassuré la SNCF dans son communiqué.

Incident lors du levage

Le chantier en question, c’est celui de l’aménagement de la ZAC ATM (Austerlitz-Tolbiac-Masséna) mené par la Semapa (Société d’étude, de maîtrise d’ouvrage et d’aménagement parisienne) avec le groupement Freyssinet-Léon Grosse, qui consiste notamment à construire des logements, des bureaux et des équipements publics sur une dalle édifiée au-dessus des voies ferrées.

"Au moment de descendre la poutre sur ses appuis définitifs, il y a eu un incident qui a fait que la poutre coffrante est tombée sur les voies SNCF", a indiqué lors d'un point presse le président de l'entreprise de construction Freyssinet France, Christian Lacroix, qui parle d'un incident "extrêmement rare" dont les causes restent encore à déterminer.

« Il s’agissait de la troisième poutre d’une série de dix qui devait être installée pour soutenir la dalle », a t-il ajouté.