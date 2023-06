Notre sélection de quatre sols LVT décoratifs

Ils imitent le bois, le carrelage ou la pierre. En dalles, en lés, en mosaïques, ils se jouent de toutes les formes. Les sols LVT séduisent de plus en plus dans la décoration intérieure, en logement comme dans lieux publics. Voici notre sélection de quatre produits.

Aspeta Contours, de Balsan

D'une épaisseur de 8 mm, ces lames en LVT sans phtalates (photo principale) se distinguent par leurs formes en biseau ou en grandes lames pré-assemblées, à grands ou petits chevrons, à bâtons rompus ou vannerie, en 8 teintes aspect bois d'un grand réalisme. Etanche et résistantes grâce à un traitement de surface (Duraspect), elles sont garanties 20 ans. Elles peuvent être combinées avec les collections de moquettes du fabricant pour jouer les contrastes de matières. Envers HDPE (polyéthylène haute densité).

Les caractéristiques techniques d'Aspeta Contours, de Balsan Couleur : 8 coloris

Aspect : bois effet 3D

Longueur : 107,5 cm ; 110 cm ; 140,78 cm ; 148,5 cm

Épaisseur : 8 mm

Largeur : 21,5 cm (Chambord) ; 22 cm (Chantilly) ; 30,2 cm (Tarascon) ; 30,5 cm (Versailles)

Réduction du niveau de bruits de chocs (ΔLw) : 18 dB



Liberty Original 70, d'Udirev

En 7 mm d'épaisseur, cette collection de lames et dalles plombantes est adaptée au trafic intense dans les ERP. Proposée en 35 décors unis ou structurés aspect béton, pierre ou bois, et en 4 formats à mixer entre eux, elle permet de composer une infinité de sols personnalisés. Composée de PVC vierge sans phtalates, elle dispose d'une FDES. Repositionnables et réutilisables, les éléments clipsés résistent aux poinçonnement et aux taches et offrent un grand confort de marche.

Les caractéristiques techniques de Liberty Original 70, d'Udirev Aspect : 35 décors

Longueur : 60 cm (dalle) ; 91,44 cm (dalle ou lame fine) ; 120 cm (lame)

Épaisseur : 7 mm

Largeur : 10,16 cm ; 18 cm (lame) ; 60 cm ; 91,44 cm (dalle)

Mise en oeuvre : pose sans colle par système de clipsage

XL-End, de Coretec Floors

Stable et étanche à l'eau, ces lames de sol composite LVT sont proposées en 2,1 m de longueur et 15 mm d'épaisseur pour une grande résistance à l'usure et aux chocs, dotées d' une couche d'usure de 0,8 mm d'épaisseur. Disponibles en sept aspects bois au relief imprimés sur couche vinyle, elles offrent un grand confort de marche silencieux et chaud aux pieds nus grâce à la sous-couche intégrée en liège qui permet de rattraper les supports irréguliers. Pose rapide en neuf ou sur sol existant sans dépose.

Les caractéristiques techniques XL-End, de Coretec Floors Classe d'usage : classe 33 ; classe 42

Aspect : 7 tons bois

Longueur : 2100 mm

Épaisseur : 15 mm

Largeur : 228 mm



Expona Clic 19dB Stone, d'Objectflor

Dalle de Sol LVT rigide à sous-couche acoustique | Expona Clic 19dB Stone De Objectflor

En dalles rigides clipsables (système 5G), avec une sous-couche à l'envers en mousse à base de polyéthylène) qui absorbe le bruit de transmission jusqu'à 19dB, ce revêtement de sol composite LVT est adapté à une pose en rénovation par recouvrement de sols carrelés existants. La rigidité, la densité et le poids assure la stabilité du produit, même derrière les baies vitrées. Etanche, il convient aux pièces humides. Grâce à sa couche d'usure de 0,55 mm, il est adapté au secteur commercial comme dans le résidentiel. Proposé en plusieurs décors aspect minéral.