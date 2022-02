Quatre nouveaux showrooms Envie de salle de bain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer DSC Supprimer Cedeo Supprimer France Supprimer Valider Valider

Cedeo, l'enseigne de Distribution Sanitaire Chauffage (DSC), division sanitaire-chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, accélère le déploiement de son concept de showroom en région.

DSC est offensif. La division sanitaire-chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France accélère le déploiement d’Envie de salle de bain, le showroom de Cedeo. Quatre nouvelles salles d’exposition ont été ouvertes à Gournay (93), Thonon (74), Tours (37) et Troyes (10). Sur une surface moyenne de264 m², ces nouvelles salles d’expo invitent, d'après le communiqué, « particuliers et professionnels à vivre un parcours unique et inspirant dans l’univers de la salle de bain. Regroupant les étapes d’une expérience client réussie, ils associent styles et solutions d’aménagement et apportent un complément essentiel à la richesse informationnelle, commerciale et interactive du site internet et du catalogue de l’enseigne ».

187 showrooms

Selon leurs surfaces, les showroom proposent entre sept et dix styles - Industriel, Modern Design, Campagne chic, Scandinave, Vintage, Exotique, Classique Chic… - et sept et dix ambiances. Parmi les services disponibles, nous y trouvons un configurateur 3D accessible pour démarrer le projet de façon intuitive et la mise en relation avec des professionnels agréés pour se lancer et concrétiser ses envies. Cedeo compte aujourd'hui sur un réseau de 187 showrooms répartis sur l'ensemble du territoire