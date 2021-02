Quatre nouveaux franchisés chez Répar’stores

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Protections solaires Supprimer Volet roulant Supprimer Rénovation Supprimer Economie circulaire Supprimer Valider Valider

Le réseau Répar’stores, leader français de la réparation et de la modernisation de stores et volets roulants toutes marques, poursuit sa croissance avec quatre nouveaux franchisés.

Ils sont quatre à se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, celle de la réparation et modernisation des stores et volets roulants. Répar’stores annonce l’ouverture de quatre agences couvrant les secteurs de Rodez (12), Val-de-Reuil (27), Elbeuf (76) et Hyères (83). Après avoir consacré six semaines à leur formation initiale, les nouveaux franchisés se lanceront alors sur le terrain le 26 février 2021.

L’accompagnement plébiscité

Venant d’horizons très différents, il ont choisi de rejoindre Répar’stores pour différentes raisons. Le Varois Samuel Mignoton (43 ans) a été « séduit par l’organisation, le professionnalisme et surtout les outils de travail mis à la disposition par le réseau », explique-t-il. C’est aussi cet accompagnement qui a plu à Thierry Grayon (56 ans) qui interviendra dans le secteur de Val-de-Reuil-Gisors-Louviers. Il apprécie à la fois « la simplicité et une structure d’accompagnement renforcée, et une structure d’exploitation allégée avec des outils performants ».

Des valeurs et une famille



Ancien commercial, l’Aveyronnais Thierry Costes (48 ans) vante les valeurs véhiculées par le réseau : « J’aime l’état d’esprit. Il est basé sur le professionnalisme, la satisfaction client, l’entraide, la simplicité. Des valeurs qui me ressemblent et auxquelles j’accorde une grande importance », explique-t-il. Il est également très sensible à l’engagement de Répar’stores dans l’écologie. « Le concept de réparer avant de remplacer est très important à mes yeux, car nous sommes tous responsables du futur de notre planète », ajoute-t-il. Quant aux plus jeune des quatre, Pierre Leicher (32 ans), c’est l’envie de voler de ses propres ailes. « J’ai toujours eu le goût du travail manuel, c’est pourquoi créer mon entreprise par le biais de la franchise m’a attiré – tout d’abord pour l’accompagnement que celle-ci peut nous apporter », justifie celui qui a quitté la menuiserie familiale pour se lancer... avec l’aide d’une autre famille !

