Quartier Saint-Exupéry à Poissy : 411 logements en cours de rénovation

La première phase du chantier est en cours de réception, la seconde s’étendra jusqu’au premier trimestre 2022.

Le bailleur social 3F à Paris engage un vaste chantier de réhabilitation de 411 logements dans le quartier de Saint-Exupéry à Poissy (Yvelines). Le secteur n’a jamais bénéficié de plans de rénovation de cette ampleur auparavant. Ces travaux sont donc très attendus, surtout par les habitants de la zone. Il n’y aura pas d’augmentation des loyers, malgré le budget de 9,8 M€ pour réhabiliter le quartier. L’objectif est d’améliorer le confort des locataires et de leur permettre de faire des économies d’énergie.

Débutée en 2019, la première phase du chantier est en cours de réception. Elle concerne la réhabilitation des pièces humides : les cuisines, les salles de bains et les toilettes. La seconde partie englobe la rénovation des façades et les travaux extérieurs : l’isolation thermique, la réfection des réseaux de chauffage ainsi que l’externalisation des ordures ménagères et du tri sélectif. Débutée en janvier 2020, elle s’étendra jusqu’en janvier 2022. À noter que l’aménagement du parking du premier sous-sol a débuté mi-octobre 2020 pour une durée de trois mois.