Quartier de la Dame Blanche à Garges-lès-Gonesse : 194 logements à rénover

La copropriété de la Résidence Fabien, dans le quartier de la Dame Blanche Ouest, fait l’objet d’une deuxième phase de rénovation dans le cadre du plan de sauvegarde.

Le 15 février dernier, une convention de prorogation du plan de sauvegarde avec un plan de financement 2021-2022 a été signée par le préfet du Val-d’Oise et le maire de Garges-lès-Gonesse. Dans le cadre de la lutte contre les copropriétés dégradées, ces élus ont engagé un vaste chantier de réhabilitation de 194 logements dans la résidence Fabien, au sein du quartier de la Dame Blanche Ouest, à Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise). Un investissement de 3,4 M€ lors de la première phase du plan de sauvegarde a précédé les 500 k€ de la seconde phase de ce dispositif, qui vise à rénover ces bâtiments construits en 1962.

La réalisation des travaux s’effectue en partenariat entre l’État, la Ville, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et une association au service de l’habitat, SOLIHA. L’opération consiste, entre autres, à renouveler les façades et les menuiseries, à revoir l’isolation thermique, ainsi qu’à effectuer la mise aux normes de l’électricité des logements. L’objectif est d’améliorer le confort des locataires et de redresser la situation financière de la copropriété.