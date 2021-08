Quand les terres excavées deviennent des matériaux nobles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Droit de l'environnement Supprimer Terres Supprimer Déchets Supprimer Déchets de chantier Supprimer France Supprimer Valider Valider

Environnement - Les critères permettant à ces déchets de changer de statut sont fixés. La procédure, lourde, impose de remplir cinq conditions avant d'aboutir à leur vente.

En France, les déchets du BTP représentent plus de 200 millions de tonnes par an, dont 70 % de terres et 30 % de gravats. [...]