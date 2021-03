Quand la batterie s'invite dans le cloud

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Energie Supprimer Energies renouvelables Supprimer France Supprimer Valider Valider

Plutôt que d'installer une batterie par logement, MyLightSystems développe une solution utilisant le réseau électrique comme stockage du surplus de production photovoltaïque, fonctionnant comme une batterie virtuelle.

Couvrir tous les besoins électrique d'une maison individuelle avec des panneaux photovoltaïques : ce rêve est déjà ancien. Mais au regard de l'intermittence de la production, ce projet nécessite une batterie, coûteuse et polluante. MyLightSystems se lance dans une alternative originale : utiliser le réseau électrique comme une batterie virtuelle, en cloud.

Vers l'autonomie

Les autoconsommateurs réinjectent sur le réseau le surplus non consommé, et MyLightSystems leur fournit en retour de l'électricité aux heures où les panneaux ne produisent plus assez. Avec 25 m² de panneaux pour 70 000 kWh annuels, le système fonctionne en autonomie, l'autoconsommateur n'ayant plus qu'à s'acquitter d'un forfait électrique et d'un forfait MySmartBattery. L'offre s'accompagne d'un monitoring complet, l'utilisateur pouvant suivre en temps réel la charge de sa batterie virtuelle.