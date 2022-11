Quand l’artisan devient conseil en décoration

Une nouvelle méthode pour booster les projets déco

Le sol compte pour 30 % dans la perception que nous avons de l’habitat. Il est un élément central de la décoration. Pourtant on pense rarement à organiser notre univers de vie à partir de lui. Ça, c’était avant Harmony Lab’ le nouveau service créé par BerryAlloc ! Aujourd’hui Harmony Lab’ est la méthode qui permet à chaque artisan d’accompagner sereinement ses clients dans leurs projets de rénovation. La méthode Harmony Lab’ se base sur un nuancier mis au point par des experts de la couleur. Le nuancier utilise des harmonies de couleurs qui ont fait leur preuve pour créer de nouveaux effets dans la pièce. Chaque camaïeu de teintes correspond à un type de sol : parquets, stratifié ou dalles et lames vinyles (LVT). Cette méthode propose, à partir d’un sol donné, des associations sûres et harmonieuses entre peintures décoratives, mobilier et accessoires.

Une approche décorative par étape

La méthode Harmony Lab’ est établie selon des repères fiables. L’artisan n’a plus qu’à se laisser guider étape par étape :

poser les bonnes questions pour une écoute active des besoins de son client quelle est votre couleur préférée ? quel style aimez-vous ? quel est le meuble ou l’accessoire que vous aimez le plus dans cette pièce ?

Trouver les réponses ajustées en se référant aux solutions proposées par le nuancier déco

Acquérir un vocabulaire déco adapté qui valorise son travail de conseil.

La méthode Harmony Lab’ est donc un vrai soutien pour les premiers rendez-vous de chantier. Et un accompagnement solide des différentes finitions décoratives. Elle aide à préciser chaque projet déco en toute confiance. À partir de questions simples, l’artisan peut orienter ses clients vers des harmonies de couleurs (analogues ou contrastées) ou vers une des tendances déco identifiées par BerryAlloc : Classique, Contemporaine ou Craft.

Aujourd’hui Harmony Lab’ est la méthode qui permet à chaque artisan d’accompagner sereinement ses clients dans leurs projets de rénovation : en savoir plus

La montée en compétence des artisans

La méthode Harmony Lab’ sécurise toutes les typologies d’artisans.

Pour ceux qui ne se sentent pas tout à fait légitimes à apporter du conseil déco, Harmony Lab’ offre des outils décomplexants et sécurisants relayés par le négoce. Chez les négociants, les sols BerryAlloc sont en effet classés et étiquetés selon leur tempérament chromatique.

Pour les artisans amoureux de la décoration, ceux qui ont déjà une approche très globale de leur métier, Harmony Lab’ aide à instaurer un dialogue plus profond avec les clients, enrichi d’idées nouvelles.

Dans tous les cas, l’artisan se professionnalise. Il peut amener chaque projet de rénovation beaucoup plus loin. Par conséquent, avec Harmony Lab’, l’artisan augmente le périmètre de ses prestations et peut gagner de nouveaux clients.

La décoration, c’est aussi une question de formation

La méthode et les outils pratiques Harmony Lab’ sont soutenus par des modules de formation. En une ½ journée, l’artisan est formé à cette nouvelle approche de la décoration qui se conçoit à partir du revêtement de sol.

- Apprendre à reconnaître le tempérament chromatique d’un sol.

- Trouver les termes inspirants et les mots précis pour parler déco.

- Diversifier les réponses à ses clients…

Certifiée Qualiopi, cette formation se conclut par la remise du pack d’outils complet. Avec de bons outils, on travaille mieux ! Harmony Lab’ permet retrouver le plaisir de travailler, de conseiller et d’accompagner chaque projet d’embellissement de l’habitat.

Mieux formé, l’artisan achète mieux !

Un artisan bien formé et fier de ses compétences va porter davantage de projets créatifs. Pour les négociants cela signifie de meilleures ventes, plus qualitatives et plus variées. Le négoce en décoration est le relai fiable pour les peintres formés à la méthode Harmony Lab’. Le négoce bois-panneaux soutient les agenceurs-menuisiers qui veulent offrir une prestation complète. Et le négoce en matériaux accompagne dans leurs choix les carreleurs sensibilisés à Harmony Lab’.

L’amélioration du cadre de vie est devenue une priorité pour les Français. Avec Harmony Lab’, BerryAlloc permet aux négociants et aux artisans de s’orienter ensemble vers le client final. Et de lui proposer des solutions décoratives complètes et inspirantes.

