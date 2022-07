Quand l’agriculture fertilise la ville

L’agriculture urbaine conquiert ses lettres de noblesse dans l’architecture. Au moins trois signatures en témoignent cette année sur les couvertures de bâtiments livrés ou en cours de finition en région parisienne : Lacaton & Vassal Architectes à La Ferme ouverte de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) inaugurée ce 1er juillet, Marc Mimram Architecture & Associés avec la surface record de 6 000 m2 des toitures d’AgroParisTech sur le plateau de Saclay (Essonne) et PCA – Stream de Philippe Chiambaretta sur l’hôtel de coworking Stream Building à Paris.

Derrière l’effet de mode, que révèle le retour de la terre nourricière dans la ville ? Comment se croisent les compétences de l’urbanisme, de l’agriculture et de la construction ? Pour en avoir le cœur net, Le Moniteur a sondé des acteurs de la filière émergente de Paris à Nantes et Marseille.