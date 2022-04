Qualité de l’air intérieur : quel rôle joue la ventilation double-flux ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Ventilation Supprimer VMC double-flux Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer Aldes Supprimer Zehnder Supprimer ATLANTIC Supprimer France Supprimer Valider Valider

Optimiser le renouvellement de l’air intérieur, garantir sa qualité, voire le purifier, tout en limitant les déperditions de chaleur… La ventilation double-flux répond à ces différents enjeux, notamment grâce aux dernières innovations du marché. Petit tour d’horizon avec Aldes, Atlantic et Zehnder.

Connectivité

« Le taux idéal d’humidité en intérieur se situe entre 40 et 60 % selon les conditions. Au-delà, des risques apparaissent : développement d’acariens, de bactéries ou de moisissures dans l’enveloppe du bâtiment. En parallèle, plus un espace est confiné, plus les niveaux de CO2 et la concentration de polluants, particules fines ou virus sont élevés. Tous ces paramètres influent sur la qualité de l’air intérieur. Pour en limiter la dégradation, nous proposons, sur la VMC double flux connectée InspirAIR Top, des capteurs d’humidité dans l’unité et des capteurs de CO2 qui pilotent la ventilation au plus près du besoin client et des standards de qualité. D’après nos tests, un tel ensemble peut réduire le taux de CO2 deux fois plus rapidement qu’une double-flux non connectée. En complément, différents types de filtres (pollens, bactérie, COV…) peuvent être intégrés dans les unités pour débarrasser l’air soufflé dans les pièces des divers polluants et pollens provenant de l’extérieur. Avec l’application AldesConnect, les paramètres de filtration peuvent être personnalisés et corrélés avec la qualité d’air extérieur locale. »

Aurélie Peneau, chef de groupe marketing d’Aldes



Optimisation

« Dans le résidentiel, l’enjeu réel est la qualité de l’air intérieur, et, par conséquent, son renouvellement. Celui-ci est maîtrisé et maximisé avec une ventilation double flux, par rapport à une simple-flux hygroréglable. L’air est débarrassé des polluants et pollens grâce aux filtres inclus. Les occupants sont ainsi protégés, surtout des allergènes. En montant en gamme dans nos VMC double flux, cette fonctionnalité est optimisée : les filtres peuvent capter des particules de 0,4 micron et ceux à charbon actif piègent les odeurs extérieures. Des capteurs CO2 adaptent les débits en fonction de l’occupation du logement. Ce point est notamment profitable la nuit dans les chambres, plus petites, où le taux de CO2 monte. Enfin, l’ensemble peut encore optimisé avec la connectivité via notre app CosyTouch. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur la qualité de l’air extérieur et adapter la ventilation en fonction de celui-ci et de leurs besoins. »

Gregory Roche, chef de produits ventilation pour l’habitat individuel d’Atlantic



Équilibrage

« Une ventilation double flux assure un renouvellement d’air continu, constant et intégral dans tout le logement. Or, il faut veiller à son bon équilibrage. Le renouvellement d’air doit être à la fois suffisant pour assurer une bonne qualité d’air intérieur, mais aussi sans excès pour éviter l’inconfort et l’assèchement de l’air. Chez Zehnder, ce taux de renouvellement est travaillé dès le dimensionnement afin qu’il soit de 0,5 fois le volume habitable par heure. Ce taux est suffisant pour éviter la stagnation de CO2, particules fines, poussières, etc. De plus, pour éviter que ces éléments entrent dans le logement, nos systèmes disposent d’une double filtration : un filtre EPM1 sur l’entrée d’air extérieur qui capte jusqu’à 75 % des particules très fines (virus, gaz d’échappement, pollens, bactéries…), le second filtre qui agit sur l’air extrait et limite ainsi l’encrassement de la machine. Des capteurs de CO2 sont aussi disponibles pour adapter le flux en fonction du taux de CO2, qui est un marqueur d’occupation. »

Astrid Rodier-Serpantie, chef de produits ventilation de Zehnder