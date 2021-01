Qualité de l'air intérieur : la formation, un investissement d'avenir

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Qualité de l’air intérieur Supprimer Qualité de l’air Supprimer Artisans Supprimer France Supprimer Cerema Supprimer Valider Valider

Le projet Air’acteurs, piloté par le Cerema, et destiné à fédérer l’ensemble des acteurs de la filière professionnelle ventilation et qualité de l’air intérieur vient d’être retenu dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA). Doté d'un budget estimé à 3,8 M€, le projet pourra être lancé dès septembre pour une durée de 4 ans.

On attribue à la qualité de l’air intérieur des bâtiments un coût annuel minimum de 19 milliards d’euros par an en France pour la collectivité. Pourtant, la ventilation, qui est un des moyens de renouveler l’air intérieur, reste souvent le parent pauvre du bâtiment estime le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) : sans l'intervention d'un véritable spécialiste de la pose et de l’entretien, 50% des installations neuves sont non-conformes aux règles de l’art et c’est un lot inexistant dans les maisons individuelles.

C’est pour répondre à ces enjeux et aux évolutions réglementaires prévues par la réglementation environnementale 2020 (RE2020), que le Cerema coordonne «Air’acteurs».

Retenu dans le cadre de l’appel à projet national « Ingénierie de Formations Professionnelles et d’offres Accompagnement Innovantes » du Plan d'investissement d'avenirs (PIA), le programme Air’acteurs coordonné par le Cerema vise à structurer durablement un dispositif national de qualification des professionnels de la ventilation et de la qualité de l’air intérieur.

200 000 artisans concernés

Doté un budget estimé à 3,8 M€ et s'adressant à un vivier de près de 200 000 artisans, Air'acteurs prévoit notamment la création de parcours de formations innovantes, basées sur le numérique (programmes, supports) et le développement de nouveaux outils (campus multimodal, réalité virtuelle...).

Projet partenarial, Air'acteurs rassemble un panel représentatif de toute la filière de la construction avec l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir, le Centre de formation Tipee, la fédération interprofessionnelle des métiers de l’environnement atmosphérique (FIMEA), le Comité Scientifique et Technique des Industries Climatiques (COSTIC), le syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique (Synasav) et le Syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques (Uniclima).

La convention est en cours d’élaboration avec la Banque des territoires. Le projet pourra être lancé dès septembre pour une durée de 4 ans.