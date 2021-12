Qualit’EnR lance la qualification Recharge Elec + pour le marché des IRVE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer bornes de recharge Supprimer Qualification Supprimer Qualit'EnR Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’association veut organiser la montée en compétence des installateurs et créer des synergies entre la mobilité électrique et l’électricité solaire.

Recharge Elec +, la huitième qualification de Qualit’EnR, vise le marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, alimentées en courant alternatif, dans le résidentiel, les bâtiments du tertiaire et l’équipement de l’espace public. Aujourd’hui, près de 50 000 bornes de recharge en accès libre sont installées en France (+ 52 % entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021), selon le baromètre IRVE. L’objectif des 100 000 bornes annoncé par le gouvernement à l’automne 2020 semble avoir relancé la dynamique des déploiements.

Allier recharge électrique et photovoltaïque

Au-delà d’aider les professionnels à monter en compétence pour l’installation de ces infrastructures, Qualit’EnR souhaite créer des synergies entre les installateurs de bornes de recharge et ceux de panneaux photovoltaïques.

« Qualit’EnR accueille déjà 1 000 installateurs QualiPV, soit 80 % des professionnels proposant des solutions photovoltaïques. On espère qu’ils souhaiteront investir le champ de la recharge électrique et que, dans le même temps, le photovoltaïque intéressera les installateurs Recharge Elec +. Le couplage véhicule électrique et production d’énergie photovoltaïque est en enjeu moteur », explique André Joffre, Président de Qualit’EnR.

« Les installateurs QualiPV ont 90 % des clés pour mettre en œuvre ces systèmes de façon optimale. Recharge Elec + leur apportera les 10 % manquants. Notre ambition est de créer dans les prochains mois un référentiel de formation, et nous travaillons déjà à la création d’une seconde qualification Recharge Elec + qui couvrira les installations IRVE alimentées en courant continu ou en courant alternatif, toute puissance », annonce André Joffre.