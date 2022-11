Qualit’EnR aide les particuliers à identifier les arnaques RGE

L'association Qualit’EnR, qui délivre des qualifications RGE aux entreprises d’installation, a recensé 508 réclamations entre janvier et mi-novembre 2022, portant sur des entreprises se réclamant QualiPAC et Qualibois principalement. La moitié de ces entreprises étaient bien qualifiées. Depuis plus de 15 ans, Qualit’EnR suit les dossiers de réclamations-clients concernant les chantiers de rénovation énergétique et dresse aujourd’hui le profil type d’une entreprise éco-délinquante et de ses représentants, ainsi que leurs victimes.

Le démarchage téléphonique, interdit depuis juillet 2020, doit déjà mettre la puce à l’oreille, ainsi qu’une posture plus commerciale que technique, par exemple lorsque le technicien ne prend pas la peine d’effectuer le tour de l’installation. L’arnaqueur tente de faire signer un bon de commande comprenant souvent un renoncement au délai de rétractation légal et très souvent une proposition de crédit. Quant aux victimes, elles détiennent une maison ancienne, sont vulnérables (seules, retraitées ou en situation de handicap) et éligibles à des aides financières conséquentes. Pour aider les particuliers à mieux flairer les arnaques, Qualit’EnR livre quelques conseils.

Se méfier des promotions spéciales

Avant la signature du devis, le particulier peut vérifier que l’installateur est qualifié RGE sur France Rénov’ ou auprès de l’organisme de qualification. Il doit se méfier des promotions spéciales à saisir immédiatement et demander plusieurs devis (3 au minimum) détaillés de la prestation (« fournitures des équipements » et « main d’œuvre » distincts) à des entreprises différentes. Attention, le consommateur s’engage d’abord sur un devis, et non un bon de commande. Un contrat de maintenance doit être proposé et la durée du chantier doit être cohérente. L’installation d’une pompe à chaleur demande entre un et trois jours, pas moins.

Pendant le chantier, il s’agit de vérifier que la marque et le modèle de l’installation correspondent au devis. Après le chantier, le client peut demander une étude thermique. Enfin, en cas de litige, il peut contacter une association de consommateurs et l’organisme de qualification. Si les conséquences peuvent s’avérer lourdes pour les victimes, la pratique est à relativiser tant sa fréquence demeure minime. En 2021, Qualit’EnR chiffrait à 0,12 % le nombre d’entreprises qualifiées dont les pratiques s’apparenteraient à de l’éco-délinquance. Un total très faible qui n'entache pas la certification RGE.