Qualibat prêt pour le contrôle des installations de ventilation

Rendu obligatoire par la RE2020, le contrôle des installations de ventilation dans le résidentiel fait l'objet d'une nouvelle qualification de Qualibat, la 8741.

C'est une nouveauté de la RE 2020 : le contrôle des installations de ventilation dans la construction neuve devient obligatoire. Pour l'heure, cette obligation ne concerne que le résidentiel. Le contrôle doit être effectué, après la pose du système, par une entreprise qualifiée. "Le ministère a estimé que les qualifications 8711 et 8721, relatives aux contrôles de perméabilité à l'air et d'étanchéité des réseaux aérauliques, fonctionnaient bien", détaille Daniel Jacquemot, directeur de la politique technique de Qualibat. L'organisme lance donc la qualification 8741, dont les premiers titulaires seront opérationnels dès le mois de juin. Elle cible deux typologies d'entreprises : d'une part les acteurs du contrôle, déjà titulaires de la 8711 ou de la 8721, et d'autre part les installateurs de systèmes de ventilation, qui peuvent être autorisées à effectuer ce contrôle.

Pour obtenir la qualification, une personne devra être formée dans l'entreprise, et le matériel étalonné. "Nous disposons déjà d'un vivier de 80 opérateurs prêts à être qualifiés", se réjouit Daniel Jacquemot. Les modalités du contrôle sont détaillées dans le protocole établi par Promevent. Cinq organismes de formation sont d'ores et déjà accrédités pour préparer les opérateurs.

Développé pour maîtriser davantage la qualité de l'air intérieur, ce contrôle ne vaut pour l'heure que dans le résidentiel. Mais les Pouvoirs publics pourraient par la suite étendre cette exigence aux bâtiments tertiaires.