Qualibat dresse un bilan positif du RGE réformé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bâtiment Supprimer Entreprises Supprimer RGE Supprimer RGE chantier par chantier Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Droit de la construction Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Qualibat dénombre un peu moins de 48 000 entreprises RGE. Alors que le label a été réformé, les contrôles ont augmenté, mais le taux de chantiers présentant des écarts majeurs ou mineurs aux règles de l'art reste faible.

L'Hexagone compte 47 558 entreprises RGE à fin 2021, fait savoir Qualibat ce mardi 25 janvier. Un nombre en légère baisse sur un an, suite à l’entrée en vigueur de la réforme du label Reconnu Garant de l’Environnement. « Les qualifications PAC et VMC font parties des catégories qui ont rencontré le plus de succès », précise Daniel Jacquemot, directeur de la politique technique de Qualibat.

L’an passé, Qualibat a réalisé 14 528 audits, dont 12 460 sans écart (85,8% des audits réalisés). « Cela donne à mesurer l’image de la qualification que nous attribuons », indique satisfait Gérard Senior, président de l’organisme.

Ce bon résultat ne doit pas faire oublier qu’il existe encore des entreprises qui ne maîtrisent pas du tout les règles de l’art sur le marché. « Nous avons constaté jusqu’à 7 écarts majeurs réalisés par l’une d’entre elles sur un même chantier, et jusqu’à 13 écarts mineurs pour une même entreprise », déplore Daniel Jacquemot.

Qualibat s’est donc vu dans l’obligation de demander des audits supplémentaires (881 unités), pouvant aller jusqu’à la suspension du RGE (dans 146 cas), le retrait (80 unités) et des demandes de formations (11 fois).

Chasse aux éco-délinquants affinée

La chasse aux éco-délinquants s’est poursuivie l’an passé et Qualibat a adapté sa stratégie. Lorsque l’organisme retire la qualification RGE à une entreprise, en général, cette dernière attaque la décision devant le tribunal administratif. « Une fois sur deux, le juge nous demande de suspendre notre décision car sans qualification, l’entreprise ne peut plus travailler », indiquait Gérard Senior, président de Qualibat, dans une interview accordée au Moniteur.

[...]