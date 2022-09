Pyrénées-Atlantiques : visite du chantier du couvent des Récollets les 17 et 18 septembre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le couvent des Récollets poursuit sa réhabilitation pour ouvrir d’ici à 2023 les portes de son futur Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine.

À l’occasion des Journées du patrimoine des 17 et 18 septembre 2022, l’ancien couvent des Récollets situé entre les communes de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) ouvre ses portes au public. Il s’agit d’une occasion pour les habitants et les amateurs d’art de découvrir, au côté de l’architecte Rémi Desalbres de l’agence Arcs et Sites, le chantier de réhabilitation de ce patrimoine.

Lancé en 2021, le projet permettra de revaloriser l’édifice qui date de 1613, avec notamment l’aménagement d’un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP). Ce dernier mettra en valeur l’histoire du site et l’évolution urbaine et architecturale de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure.

La livraison du bâtiment rénové est programmée pour l’été 2023. Ce projet porté par le Pays d’art et d’histoire (PAH) de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure s’élève à environ 6 millions d’euros. Ce montant est en partie financé par l’État, par le département des Pyrénées-Atlantiques et par la région Nouvelle-Aquitaine.