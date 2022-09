Pyrénées-Atlantiques : une rentrée scolaire sous de nouvelles couleurs pour les écoles d’Anglet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Anglet (Pyrénées-Atlantiques), plusieurs établissements scolaires ont bénéficié des investissements réalisés par la municipalité durant la période estivale.

Pour marquer la rentrée 2022-2023, une délégation de la mairie d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) s’est réunie à l’école maternelle Évariste-Galois, fin août 2022. Ce fut l’occasion pour Claude Olive, le maire de la ville, de revenir sur les investissements réalisés au sein de l’établissement. Au total, 850 000 euros ont été mobilisés pour la mise en accessibilité de l’école. L’opération s’est déroulée sur une période de deux ans. Lors de la première phase de travaux effectuée en 2021, l’entrée principale avait été agrandie et le bloc sanitaire avait été réhabilité. Un auvent et une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR) avaient également été installés. La deuxième phase menée durant l’été 2022 a porté sur les travaux de mise aux normes de la sécurité incendie et des accès.

La délégation municipale a également profité de la réunion pour revoir les aménagements entrepris dans d’autres groupes scolaires. À l’école Aristide-Briand, le parvis extérieur a été requalifié. Les travaux ont permis de sécuriser les accès et de créer un dépose-minute ainsi que des cheminements piétonniers adaptés aux PMR. Du côté de l’école élémentaire Justin-Larrebat, un budget de 870 000 euros est alloué aux travaux de remise aux normes de la sécurité incendie, de l’accessibilité et de l’isolation thermique du bâtiment. Le chantier devrait s’étendre jusqu’en 2024.