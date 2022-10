Pyrénées-Atlantiques : une nouvelle station d’épuration à Bayonne.

La Communauté d’agglomération du Pays Basque a inauguré la nouvelle station d’épuration de Saint-Bernard à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) en septembre 2022. Reconstruit en lieu et place de l’ancienne, le nouvel équipement a été conçu avec une capacité de traitement de 26 000 équivalents-habitants. Il a été doté d’un système de filtration plus performant, regroupant plusieurs niveaux de filtration, dont une première grille pour les déchets tangibles et des tamis pour les particules fines. S’y ajoutent des cuves pour dissocier les huiles et les petits grains, et des membranes fines pour les déchets microscopiques. Selon la collectivité, l’eau qui ressort de la station présente une qualité permettant la baignade.

Au total, un budget de 18,5 millions d’euros a été investi dans la création du nouvel équipement. Le financement a été assuré par la Communauté d’agglomération avec la participation de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

La réalisation de ce projet s’inscrit dans une démarche environnementale visant à préserver la biodiversité en aval de la station.