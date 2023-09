Pyrénées-Atlantiques : une nouvelle salle des fêtes pour la commune de Lahontan

La commune de Lahontan (Pyrénées-Atlantiques) s’offre une nouvelle salle des fêtes. Le bâtiment flambant neuf vient d’être inauguré cet été en présence de Patrice Lalanne, le maire de la ville, et des représentants du Département. Thierry Cabanne, le vice-président de la communauté de communes du Béarn des Gaves (CCBG), et Anna Nguyen, la sous-préfète d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), étaient également présents à la cérémonie.

L’infrastructure, ouverte aux associations ainsi qu’aux familles, remplace la salle des fêtes vétuste, qui a été rasée. Adapté à l’accueil de différentes festivités et célébrations, le bâtiment est climatisé, sonorisé et dispose de volets occultants. Sur le plan environnemental et énergétique, il est équipé de panneaux photovoltaïques.

Plus de 800 000 euros ont été nécessaires pour réaliser cet aménagement. Celui-ci a bénéficié de subventions de l’État, dans le cadre de la Dotation d’équipement des territoires (DETR), et du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.