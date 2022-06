Pyrénées-Atlantiques : un nouvel itinéraire cyclable entre Bayonne et Came

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le trajet à vélo de Bayonne à Came est désormais possible grâce à l’ouverture à la circulation d’une nouvelle piste cyclable de 40 kilomètres.

Le département des Pyrénées-Atlantiques a inauguré une nouvelle section de la véloroute 81 qui relie Bayonne à Came, le 13 mai 2022. Il s’agit d’un itinéraire cyclable de 40 kilomètres qui longe les cours d’eau de l’Adour, de l’Ardanavy, de l’Aran et de la Bidouze. Sur l’intégralité du tracé, 31 kilomètres de voies vertes ont été créés. Ces passages, qui sont dédiés aux piétons et aux cyclistes, font en moyenne trois mètres de largeur. Pour les réaliser, 3,1 millions d’euros d’investissement et quatre ans de travaux (de 2018 à 2022) ont été nécessaires. La maîtrise d’ouvrage a été assurée par le Département, en collaboration avec les communes et le syndicat mixte de l’Adour Maritime.

La réalisation de la nouvelle section entre Bayonne et Came s’inscrit dans la création d’une continuité cyclable sur le territoire. Rappelons que la véloroute 81 est un itinéraire cyclable de 170 kilomètres qui traverse une cinquantaine de communes dans le département des Pyrénées-Atlantiques. En plus de favoriser les déplacements à vélo au quotidien, elle apporte aussi une perspective touristique pour la découverte de la région.