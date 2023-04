Pyrénées-Atlantiques : un nouvel équipement sportif à Saint-Palais

À la suite de nombreuses sollicitations de la part des associations sportives, le projet de construction d’une salle de sport à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques) a été lancé en 2016. En effet, la salle Airetik, qui est le seul équipement omnisports de la commune, est devenue trop exiguë. Après plusieurs années de discussion, la Communauté d’agglomération du Pays basque a voté en 2021 les crédits pour la création d’une plus grande infrastructure.

Chiffré à plus de 4,5 millions d’euros, le nouveau complexe sportif s’étendra sur une surface de près de 2 600 m². Il comprendra un dojo ainsi qu’une aire de jeu adaptée à la pratique du basket et du handball. Il pourra également accueillir les clubs de volley et de tennis, et permettra la pratique de l’escalade et du badminton. Le projet prévoit par ailleurs un local pour les arbitres, une salle de réunion pour les associations, une infirmerie, un bureau et un vestiaire. Une tribune d’une capacité de 250 places sera également créée.

Les travaux ont commencé en 2022 pour une livraison prévue au premier semestre 2023.