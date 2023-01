Pyrénées-Atlantiques : un nouveau service d’urgences pour la clinique Aguilera à Biarritz

Lancé début décembre 2022, l’aménagement de nouvelles urgences parachèvera le chantier de modernisation de la clinique Aguilera à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Les travaux portent sur l’extension du service d’urgences existant, pour un montant de plus d’un million d’euros. D’une superficie de 340 m², l’infrastructure pourra accueillir plus de 20 000 patients par an. Elle sera composée de quatre boxes d’examen et de quatre chambres en unité d’hospitalisation de courte durée. Elle comportera aussi une salle de déchocage, une salle de dégravillonage et un bureau d’accueil. Son ouverture est prévue à l’été 2023.

Les travaux de modernisation engagés depuis 2021 ont permis de reconfigurer le service des urgences dédiées à la main, de rénover le service ambulatoire et le service de stérilisation. Ils visent à améliorer l’environnement de travail des équipes, tout en renforçant la fluidité et la rapidité de prise en charge des patients.

Précisions que la clinique Aguilera appartient au groupe Ramsay Santé. Ce dernier investit tous les ans environ 200 millions d’euros dans ses établissements. Cette somme est, entre autres, utilisée dans les nouvelles technologies chirurgicales ou dans la construction et la modernisation des équipements.