Pyrénées-Atlantiques : un nouveau quartier de 120 logements à l’îlot des Quatre Cantons à Anglet en 2025

À Anglet (Pyrénées-Atlantiques), un habitat éco-exemplaire comprenant 120 logements sera construit sur un foncier de 2,2 hectares au cœur d’un quartier pavillonnaire des Quatre Cantons.

Implanté depuis trente-cinq ans rue des Quatre-Cantons, le centre technique municipal (CTM) de la ville d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a fermé définitivement ses portes en décembre 2021 pour s’installer dans ses nouveaux locaux situés dans la zone d’activités de Melville-Lynch. Ce départ a permis de libérer environ 2,2 hectares de foncier. Ceux-ci seront dédiés à l’aménagement de 120 logements, dont la livraison est prévue d’ici à l’horizon 2025. Des locaux d’activités et des services en rez-de-chaussée seront également prévus. Soulignons que cette construction fait partie des projets que le maire de la ville, Claude Olive, souhaite concrétiser durant son deuxième mandat.

Le projet prévoit de nouvelles formes d’aménagement urbain. Conciliant bien-être et faible impact écologique, il proposera un quartier exemplaire en matière de transition écologique et énergétique. En s’appuyant sur les dernières normes de l’écoconstruction et du développement durable, la réalisation favorisera, entre autres, le réemploi de matériaux du site et l’usage de matériaux biosourcés et locaux. Elle intègrera également la renaturation du site, la résilience au changement climatique et l’énergie positive.

Pour information, le quartier des Quatre Cantons est un secteur au paysage verdoyant abritant un peu plus de 3 500 habitants. Il dispose aux alentours de divers services et infrastructures publiques.