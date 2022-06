Pyrénées-Atlantiques : un nouveau hall d’accueil pour le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le nouveau hall d’accueil du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, s’étend sur 400 m².

Commencé en 2020, le chantier de réhabilitation du hall d’accueil du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) vient de s’achever. La nouvelle entrée de 400 m² a ouvert ses portes le samedi 4 juin 2022. Elle se veut plus spacieuse, plus accessible et offre un meilleur accueil au public. L’établissement a profité de ces travaux pour moderniser son système d’admission, avec notamment l’acquisition d’un gestionnaire de file d’attente. Durant les travaux, l’accueil avait été transféré à l’arrière de l’hôpital afin d’assurer la continuité du service.

Rappelons que cette rénovation s’inscrit dans un programme global d’environ 20 millions d’euros, lancé en 2017, en vue de restructurer l’intégralité de l’établissement. Elle intervient à la suite de la réhabilitation de plusieurs unités de soins du centre hospitalier. D’autres travaux sont d’ores et déjà prévus. Ils concerneront l’imagerie médicale, la pharmacie ainsi que les urgences. L’ensemble des travaux devrait prendre fin d’ici au printemps 2023.