Pyrénées-Atlantiques : un nouveau financement pour le projet de la ligne ferroviaire Pau-Canfranc-Saragosse

Des travaux de modernisation sont prévus sur la ligne ferroviaire Pau-Canfranc-Saragosse, fermée depuis 1970, en vue de sa réouverture. Ce projet est porté par la région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les États français et espagnol. Il vise à répondre à un besoin d’interconnexion entre la péninsule ibérique et ses voisins. La remise en service de cette liaison ferroviaire entre Pau (Pyrénées-Atlantiques) et Saragosse (Espagne) permettra d’optimiser le flux et la sécurité des voyageurs.

Cette opération, en projet depuis plusieurs années, vient de franchir une nouvelle étape. En juin 2023, la Région a obtenu une subvention de 9,1 millions d’euros de la part de l’Union européenne. Ce financement sera alloué à un programme d’étude visant à acquérir la déclaration d’utilité publique du projet. Il permettra aussi de finaliser les enquêtes pour la réouverture du tunnel ferroviaire du Somport.

Dans le cadre de ce chantier, la Région et ses partenaires prévoient de remettre en état la voie ferrée et de refaire 31 ponts et 7 tunnels. La rénovation de 4 kilomètres de murs de soutènement est également annoncée.