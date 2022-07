Pyrénées-Atlantiques : un nouveau centre technique municipal à Anglet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Equipement public Supprimer Valider Valider

À Anglet (Pyrénées-Atlantiques), le centre technique municipal a déménagé dans de nouveaux locaux.

Le centre technique municipal (CTM) d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a été réinstallé dans la zone d’activités Aritxague-Melville-Lynch. L’inauguration a eu lieu le 1er juillet 2022 en présence de Claude Olive, le maire de la ville, de Philippe Le Moing-Surzur, le sous-préfet de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), et de Jean-René Etchegaray, le président de la Communauté d’agglomération du Pays basque.

Près de deux ans de travaux et un montant de 13 millions d’euros ont été nécessaires à la réalisation du nouveau CTM. Le bâtiment, qui vise à offrir un meilleur cadre de travail aux 170 agents des services techniques, comprend des bureaux administratifs, des ateliers du service des bâtiments et de mécanique, des vestiaires et un réfectoire. Par ailleurs, un parking de 120 places, une zone d’accueil du matériel de voirie, une station-service, une déchetterie et deux stations de lavage ont été aménagés à l’extérieur.

Dans un souci d’impact environnemental, le bâtiment a été équipé de 500 m2 de panneaux solaires photovoltaïques, d’un système d'éclairage à basse consommation, d’une infrastructure de récupération des eaux de pluie et d’un matériel de chauffage intelligent (coupure automatique dès ouverture des portes).