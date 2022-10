Pyrénées-Atlantiques : un nouveau centre d’activités aquatiques et sportives au lac d’Aressy

Mis à la disposition de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, le lac d’Aressy à Pau (Pyrénées-Atlantiques) devient une zone d’activités nautiques et sportives. L’aménagement du site s’inscrit dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’un plan d’eau de 15 hectares. Les travaux ont été réalisés dans le respect de l’aspect naturel du site et de l’environnement.

Cette extension du parc naturel urbain a porté sur la préservation des espaces boisés classés Natura 2000 et des zones subaquatiques. Elle a également inclus la création d’une aire naturelle de stationnement avec une zone pour les toilettes et les déchets. L’aménagement des abords et d’une aire de retournement pour les véhicules a été aussi réalisé.

Inauguré le 16 septembre 2022, le site propose au public 14 activités animées par six clubs conventionnés. Les amateurs de sports nautiques peuvent y pratiquer le canoë-kayak, le stand-up paddle, le triathlon, la pêche, la natation. Par ailleurs, le site dispose d’une structure de formation à la sécurité et à la prévention.