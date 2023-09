Pyrénées-Atlantiques : travaux sur l’avenue Péboué à Pau à partir d’octobre 2023

À compter du mois d’octobre 2023, l’avenue Péboué à Pau (Pyrénées-Atlantiques) fera l’objet de travaux de restructuration et d’embellissement. Les futurs aménagements, présentés en réunion publique aux habitants le 6 juillet dernier, ont pour objectif de requalifier et de sécuriser les différents modes de déplacement sur la zone. Ils porteront sur la dissimulation des réseaux aériens, sur le renouvellement de l’éclairage public et sur le repositionnement des places de stationnement. Une voie verte sera en outre créée pour sécuriser les cheminements des piétons et des vélos.

L’opération inclut, entre autres, la création de trottoirs traversants, la rénovation des voies de circulation (structure et revêtement) et l’installation d’un système de gestion et de rétention des eaux pluviales. Afin de sécuriser les traversées, des plateaux ralentisseurs vont être mis en place. Une attention sera aussi portée à la végétalisation du secteur afin de rehausser son aspect paysager.

Les travaux seront réalisés en deux phases distinctes. La première concernera la zone Nord et se déroulera d’octobre 2023 à février 2024, la seconde se concentrera sur la zone Sud, de mars à septembre 2024.