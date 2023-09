Pyrénées-Atlantiques : travaux jusqu’en 2024 à la piscine municipale d’Orthez

Les travaux de réhabilitation énergétique de la piscine municipale d’Orthez (Pyrénées-Atlantiques) commenceront à l’automne 2023. Cette opération, qui va durer jusqu’au printemps 2024, a pour objectif d’améliorer les performances énergétiques de l’équipement. Elle portera sur le remplacement du système de traitement de l’air et sur la réfection des réseaux de chauffage et d’eau sanitaire. Tout au long du chantier, la piscine sera fermée au public. Elle rouvrira en avril ou en mai 2024, après la réception des travaux.

Le coût de cette rénovation s’élève à plus de 600 000 euros, qui seront pris en charge par les budgets municipaux 2023 et 2024. Ce projet, inscrit dans le Contrat de relance et de transition écologique (CRTE) porté par la communauté de communes de Lacq-Orthez (CCLO), a dernièrement été retenu pour bénéficier du Fonds Vert. Il s’agit d’un dispositif lancé par le Gouvernement pour soutenir les projets d’accélération de la transition écologique dans les territoires. Environ 160 000 euros ont été octroyés à la réhabilitation de la piscine dans le cadre de ce programme d’investissement.