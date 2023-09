Pyrénées-Atlantiques : travaux de réfection de la chaussée de l’autoroute A64

Depuis le 4 septembre 2023, la chaussée de l'autoroute A64 fait l’objet de travaux de rénovation sur la section reliant Soumoulou(Pyrénées-Atlantiques) à Tarbes-Est (Hautes-Pyrénées), entre les points kilométriques 118 et 145 plus précisément. Les travaux sont menés par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF).

Ce chantier s’inscrit dans le cadre du programme pluriannuel d'entretien et de maintenance des infrastructures routières du territoire. Plusieurs aménagements sont prévus, notamment la réfection de la couche de roulement de la section courante et de celle de la bretelle de sortie de l'échangeur de Tarbes-Est dans le sens 2. Le projet inclut aussi le remplacement des joints de certains ouvrages d’art afin de préserver leur intégrité structurelle et leur pérennité.

En outre, des travaux de finition seront réalisés, englobant diverses opérations : marquage routier, installation de panneaux de signalisation et amélioration de l'aspect esthétique de l’autoroute. L’ensemble du chantier prendra fin à la mi-novembre.