Pyrénées-Atlantiques : travaux au sein du centre Nelson-Paillou cet automne 2023 à Pau

À Pau (Pyrénées-Atlantiques), le centre Nelson-Paillou, qui abrite les comités sportifs du département, sera en chantier à partir du mois de novembre. En juin dernier, ce site a été frappé par une inondation qui a fortement endommagé le rez-de-chaussée, notamment le sol, les menuiseries et les cloisons. À la suite de cet incident, une partie des activités de cette zone du bâtiment, dont l’espace administratif, les bureaux des comités et quelques salles de réunion, a été relocalisée.

Durant six mois, ce centre de ressources et de promotion du sport dans le département des Pyrénées-Atlantiques fera l’objet d’un chantier de rénovation et de remise en état. Les sols et les plaques de plâtre dans les bureaux des comités seront concernés par les travaux. Par ailleurs, les espaces dédiés aux sports individuels devront être réhabilités en mars 2024. S’ensuivra la livraison des bureaux destinés aux sports collectifs à la mi-mai. La cité administrative et les espaces de stockage, quant à eux, seront refaits en juin 2024.