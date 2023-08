Pyrénées-Atlantiques : travaux au sein de la piscine municipale de Saint-Jean-de-Luz

Jusqu’en décembre 2023, la piscine municipale de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) sera en chantier. Les travaux, débutés en septembre, visent à moderniser et rehausser l’attractivité de ce complexe sportif ouvert en 2003. Ils porteront sur la rénovation énergétique du bâtiment avec le renforcement de l’isolation thermique de la toiture, et sur le remplacement de l’éclairage par des ampoules LED. Des panneaux photovoltaïques vont aussi être installés afin de rendre le site autonome en matière énergétique.

Le projet prévoit, en outre, la reprise du revêtement et de l’étanchéité du sol. Il inclut également la restructuration du hall d’accueil avec la création d’un espace détente. Côté vestiaires, les plafonds vont être abaissés pour limiter la déperdition thermique. S’y ajouteront la réhabilitation des casiers, le renouvellement des peintures et l’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Le coût de cette opération s’élève à environ 3,5 millions d’euros. Elle bénéficie des subventions du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et de la Communauté d’agglomération Pays basque (CAPB). L’État participe aussi au financement, à travers le Fonds Vert et la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).