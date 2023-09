Pyrénées-Atlantiques : Soleia, une nouvelle résidence à Anglet

À Anglet (Pyrénées-Atlantiques), la nouvelle résidence Soleia a été inaugurée, début septembre 2023, par une délégation d’élus menée par Claude Olive, le maire de la ville. Cet ensemble immobilier est situé sur l’avenue d’Espagne et compte près d’une trentaine d’appartements allant du type T2 au T4, agrémentés de balcons. Ces habitations ont été livrées avec une quarantaine de places de stationnement et deux bureaux. Les travaux d’aménagement de cette résidence ont été entrepris par le promoteur immobilier In’Sitom, un acteur privé établi à Anglet.

Les appartements ont été attribués à leurs locataires au cours du premier trimestre, et une partie a été cédée en vente en l’état futur d’achèvement à l’office public de l’habitat des Pyrénées-Atlantiques. La création de ces logements vise à répondre à la hausse des demandes sur la commune. En effet, dans la Communauté d’agglomération du Pays basque et dans l’agglomération Pau Béarn Pyrénées, les besoins annuels s’élèveraient à plus de 300 logements.