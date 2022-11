Pyrénées-Atlantiques : requalification en zone de rencontre de la rue Louis-Barthou

Après trois mois de travaux de réhabilitation de la rue Louis-Barthou à Pau (Pyrénées-Atlantiques), celle-ci a officiellement été ouverte au public le 21 octobre 2022. L’inauguration s’est déroulée en présence de François Bayrou, le maire de la ville, et des commerçants de la rue Louis-Barthou.

La rue a été aménagée afin de sécuriser les usagers, surtout les piétons. Elle a été façonnée avec de la pierre d’Arudy pour éviter la glissade, et la voie circulée est plus claire grâce à la méthode du grenaillage. L’ensemble des matériaux utilisés, comme le granulat de type aplite, les microbilles d’acier et la pierre d’Arudy, donne un aspect artistique à cette voie. Par ailleurs, les trottoirs ont été élargis et le côté nord a été aménagé avec des bancs. Le stationnement, quant à lui, a été supprimé au niveau de la rue Louis-Barthou.

Ce projet vise à requalifier la place en zone de rencontre afin de dynamiser l’attractivité commerciale du lieu et d’assurer le partage d’espace entre les usagers. La vitesse des véhicules est ainsi limitée à 20 km/h et les piétons sont prioritaires. Le coût de ces travaux de réaménagement est évalué à environ 350 000 euros.