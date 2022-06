Pyrénées-Atlantiques : requalification du cœur de ville de Hendaye

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux sont menés dans le centre de Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). Il s’agit d’opérations entrant dans le cadre de la requalification du cœur de ville.

Dans le cadre de la requalification du cœur de ville de Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), un premier chantier visant la reprise des rues de l’Église et du Saumon a commencé le 23 mai 2022. Les travaux porteront sur la rénovation du revêtement des chaussées. Des opérations similaires seront par la suite réalisées au niveau de la rue des Allées, entre l’intersection du Commandant-Passicot et du Théâtre. Elles seront associées à la réhabilitation des escaliers reliant le Bas-Quartier au Haut-de-Ville.

Le programme de requalification du cœur de ville de Hendaye inclut par ailleurs une réappropriation de la place de la République pour un coût de 1 million d’euros. Une extension de l’hôtel de ville sera aussi réalisée pour un investissement de 800 000 euros. En plus de la reconstruction de la piscine d’Irandatz (Pyrénées-Atlantiques), l’église Saint-Vincent et l’ancienne trésorerie seront également remises à neuf. Ce dernier bâtiment doit accueillir les services de la caisse d’allocation familiale, de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que de la police nationale et municipale.

Ces chantiers seront menés dans le cadre d’un partenariat entre la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté d’agglomération Pays basque. Ils devraient être achevés d’ici à 2024.