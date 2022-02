Pyrénées-Atlantiques : requalification de la rue Louis-Barthou

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Pau souhaite réaménager et embellir la rue Louis-Barthou entre la rue Saint-Louis et la rue Alfred-de-Lassence.

La rue Louis-Barthou à Pau (Pyrénées-Atlantiques), une artère du centre-ville entre la mairie et le palais des Pyrénées, va être réhabilitée. L’idée est d’améliorer l’attractivité commerciale de cette rue située à proximité du cœur historique de la ville, et de la requalifier en zone de rencontre limitée à 20 km/h. Le projet s’inscrit dans le cadre d’une démarche visant à améliorer le confort des usagers de la route et le cadre de vie des Palois. Les travaux de reconfiguration de la rue Louis-Barthou devraient débuter mi-juillet pour une durée de trois mois.

Les opérations, d’un coût global estimé à 350 000 euros, porteront, en premier lieu, sur le changement des canalisations d’eau potable de la place Royale et sur le remplacement des branchements particuliers de la rue Louis-Barthou. S’y ajouteront l’élargissement des trottoirs, qui seront rabaissés au niveau de la chaussée, et la pose de pierres naturelles d’Arudy sur la partie piétonne. Le renouvellement de la chaussée est également prévu avec la pose d’un enrobé gris. L’espace de stationnement sera déplacé devant le Crédit Mutuel. À l’issue des travaux, le boulevard des Pyrénées, entre l’église Saint-Martin et le square Aragon, ainsi que la rue-Henri IV vont changer de sens, pour que les 7 000 véhicules fréquentant cet axe chaque jour, puissent rejoindre plus facilement le centre-ville.