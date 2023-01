Pyrénées-Atlantiques : réouverture du pont de Lacq-Abidos reportée en mars 2023

Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la réouverture du pont Lacq-Abidos est reportée. Débuté en octobre 2021, le chantier est entré dans sa dernière phase depuis le mois de décembre 2022. Celle-ci concerne la mise en place des nouvelles suspentes.

Rappelons que la mise en service du pont de Lacq était prévue pour fin 2022, mais un rapport d’expert a exposé une non-conformité des câbles. Il a donc fallu reprendre l’ensemble des culots des câbles porteurs pour en fabriquer de nouveaux. L’installation des nouvelles suspentes se fera de décembre 2022 à mars 2023.

En parallèle, divers travaux sont planifiés au premier trimestre 2023. La mise en étanchéité des trottoirs et du tablier ainsi que les travaux de revêtement et de joints de chaussée seront réalisés en janvier. La pose des garde-corps et l’éclairage de l’ouvrage auront lieu en février. Outre la reconstitution des pylônes, la réalisation des travaux de peinture de la suspension est programmée en mars, si les conditions météorologiques le permettent.