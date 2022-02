Pyrénées-Atlantiques : réouverture de l’Hôtel du Palais en juin prochain à Biarritz

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le chantier de rénovation de l’Hôtel du Palais à Biarritz, commencé en 2017, entre dans sa dernière phase.

Engagés en 2017, les travaux de rénovation de l’Hôtel du Palais à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) sont entrés, depuis l’automne dernier, dans leur dernière phase. Celle-ci concerne l’aile nord, ses quatre niveaux et ses 52 chambres et suites. Elle devrait être terminée d’ici à fin avril, avant que les lieux ne soient meublés. Cette partie de la rénovation est chiffrée à 10 millions d’euros. Ce coût pourrait s’élever jusqu’à 15 millions d’euros si l’on inclut les équipements hôteliers, l’informatique et le mobilier.

Pour cette dernière étape, l’entreprise Eiffage et ses sous-traitants travaillent avec des architectes qui fournissent des plans de synthèse. Les niveaux R+2 et R+3 de l’aile nord ont d’ores et déjà été refaits dans leur intégralité (chambres, salles de bains, couloirs). Les murs et les plafonds ont été doublés pour assurer une bonne isolation thermique et acoustique. De plus, les chambres et les suites ont bénéficié d’un réseau électrique moderne avec connectivité, de portes coupe-feu, d’une climatisation réversible et d’un système de désenfumage.

Le chantier se poursuit avec l’aménagement de trois chambres destinées aux personnes à mobilité réduite et la réfection du chauffage au rez-de-chaussée. À partir de mai 2022, l’Atelier Cos procèdera à la décoration et à l’ameublement des 52 chambres et suites.