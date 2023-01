Pyrénées-Atlantiques : réouverture de l’église de Soeix à Oloron-Sainte-Marie

L’église de Soeix à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) a rouvert ses portes fin 2022. Son inauguration a eu lieu le 10 décembre 2022, en présence de Bernard Uthurry, le maire de la ville. Cet édifice religieux, qui se trouvait en piteux état, était fermé au public depuis 2017, suite à l’effondrement d’une partie du plafond.

Des travaux, répartis en trois phases, ont dès lors été engagés pour sécuriser le site et lui faire retrouver son lustre d’antan. La première phase a ainsi permis de réhabiliter la toiture, avec notamment la reprise de la charpente et le changement des ardoises. La deuxième portait sur d’importants travaux d’intérieur, dont le crépissage des murs, la mise aux normes des installations électriques et la rénovation du sol. Enfin, la dernière étape a permis d’embellir l’église, avec la restauration de la voûte et des corniches.

La réfection de l’église de Soeix a été financée à hauteur de 30 % par l’État via la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).