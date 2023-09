Pyrénées-Atlantiques : rénovation du pôle enfance-jeunesse à Uzein

À Uzein (Pyrénées-Atlantiques), le pôle enfance-jeunesse a fait l’objet de travaux de reconstruction et d’extension. Il a été inauguré, le 27 août 2023, en présence de François Bayrou, le président de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, et d’Éric Castet, le maire de la ville.

Dans le cadre de ce programme, la municipalité a restauré la cantine scolaire, détruite par un incendie en mai 2017. Ce chantier, débuté en 2022, a aussi permis d’agrandir le bâtiment périscolaire et extrascolaire Le Petit Prince. Celui-ci dispose désormais d’espaces d’activités plus spacieux et de deux salles de classe de maternelle. Ces rénovations ont contribué à donner un nouveau souffle à l’infrastructure, les travaux ayant également pour objectif d’offrir un cadre plus agréable aux enfants.

Cette opération a nécessité un investissement de plus de deux millions d’euros. Elle a bénéficié de subventions de la Communauté d’agglomération, de l’État, de la caisse d’allocations familiales (CAF) et de la commune d’Uzein.