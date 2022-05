Pyrénées-Atlantiques : réhabilitation de la rue Camou à Oloron-Sainte-Marie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville d’Oloron-Sainte-Marie a engagé des travaux de réhabilitation de la voirie au niveau de la rue Camou, située dans le quartier Notre-Dame

La municipalité d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) s’est lancée dans la rénovation de la rue Camou, dans le quartier Notre-Dame, suite à sa dégradation par des travaux sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable. Réalisés de mi-avril à fin mai 2022, les travaux visent la réfection de la chaussée, la création de trottoirs de 1,40 mètre de largeur sur chaque côté, l’aménagement de bordures et de caniveaux en basaltine ainsi que le remplacement de tous les candélabres et des ampoules par des LED. Pour sécuriser le déplacement des usagers, la municipalité a instauré une zone de circulation limitée à 30 km/h. Un espace partagé avec les vélos et les piétons a aussi été mis en place.

Programmés en deux phases, les travaux ont été confiés à l’entreprise Eurovia, une filiale du groupe Vinci spécialisée dans les aménagements de voiries. Un montant de 280 000 euros, inscrit dans le budget communal, a été mobilisé pour les financer.