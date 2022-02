Pyrénées-Atlantiques : reconstruction du centre de loisirs de Jurançon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux de rénovation du centre de loisirs de Jurançon seront lancés cette année.

Le centre de loisirs de Jurançon (Pyrénées-Atlantiques) a été détruit par un incendie en 2019. Cette année, des travaux de rénovation seront entrepris par la Mairie. Ils porteront sur la réhabilitation de la structure globale de l’établissement et sur la réalisation de nouveaux aménagements. Ainsi, un deuxième dortoir et un atelier-cuisine seront créés. Une partie des menuiseries sera aussi remplacée, et l’accessibilité dans toutes les salles d’activité sera améliorée. L’opération permettra également de renforcer la sécurité du bâtiment grâce à un système anti-intrusion et à un visiophone.

Le nouveau centre de loisirs, attendu au second semestre de cette année, présentera une configuration qui tient compte du bien-être des enfants, de l’éveil de leur créativité et de leur faculté à apprendre par eux-mêmes. Un budget de 900 000 euros sera mobilisé pour la réalisation des travaux. Il découle d’un financement conjoint porté par la caisse d’allocation familiale, l’État et l’agglomération Pau Béarn Pyrénées.