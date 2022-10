Pyrénées-Atlantiques : RD37, une section apaisée au niveau de la commune de Mazères-Lezons

Au cours de l’été 2022, la commune de Mazères-Lezons (Pyrénées-Atlantiques) a entrepris des travaux sur une section de la RD37, située sur l’avenue du Général-de-Gaulle. Ces travaux ont porté sur la reprise du réseau d’assainissement ainsi que sur la rénovation des trottoirs et de la chaussée. Ils ont aussi permis de mettre en place des écluses et des plateaux surélevés sur les deux extrémités de l’avenue.

La transformation de cette section de la RD37 traversant le cœur de la commune avait pour objectif d’apaiser cette avenue afin d’améliorer la sécurité des riverains (vitesse limitée à 30 km/h, cheminement piéton en site propre). À la suite de l’achèvement de l’opération, une cérémonie d’inauguration a été organisée, début octobre 2022, en présence de Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, et de Josy Poueyto, la députée de la 1re circonscription du Département. Philippe Echeverria, le conseiller départemental délégué aux routes et infrastructures, et André Arribes, le conseiller départemental du canton Pau 3, ont également assisté à l’événement.