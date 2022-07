Pyrénées-Atlantiques : quartier Saragosse à Pau, la résidence de la Tour des Fleurs inaugurée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Renouvellement urbain Supprimer Valider Valider

La réhabilitation de la Tour des Fleurs s’inscrit dans le programme de renouvellement urbain du quartier Saragosse, à Pau (Pyrénées-Atlantiques).

À Pau (Pyrénées-Atlantiques), le renouvellement du quartier Saragosse figure parmi les dossiers ayant bénéficié d’une convention signée avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) en 2015. Le projet mobilise un investissement de plus de 125 millions. Il inclut un programme complet d’interventions sur le logement, la création d’un nouveau lieu de vie central, des aménagements qualitatifs et des équipements publics. L’objectif est de transformer l’image du quartier et de l’intégrer au projet de développement du cœur de ville.

Le renouvellement urbain a débuté par la rénovation de la maison des jeunes et de la culture des Fleurs, achevée en 2018. Le chantier s’est poursuivi avec la rénovation de l’école des Fleurs, inaugurée en octobre 2021. Aujourd’hui, c’est la résidence de la Tour des Fleurs qui arbore un nouveau visage. Commencés en 2020, les travaux ont été achevés et inaugurés le 24 juin 2022. Ils portaient sur la réhabilitation intérieure et extérieure de cet immeuble de 72 logements, pour un coût total de plus de 5 millions d’euros.

Pau Béarn Habitat poursuit son action avec notamment la réhabilitation de la résidence Ansabère qui sera bientôt terminée. La livraison des résidences Saragosse 1 et 2 interviendra d’ici à novembre 2022.