Pyrénées-Atlantiques : projet de valorisation des eaux usées sur le site Cap Ecologia

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) s’associe avec un groupement d’experts pour effectuer la dépollution des eaux usées ainsi que l’élaboration de sites de méthanisation.

La CAPBP (Pyrénées-Atlantiques) mise sur les innovations écologiques et lancera un projet de construction d’unités de méthanisation sur le site Cap Ecologia à Lescar. Les travaux, chiffrés à 79 M€, seront pris en charge par un groupement d’experts mené par Suez et composé de Storengy, d’Egis, de Sogea et de Camborde Architectes. Ils commenceront en janvier 2022, pour s’étaler sur deux ans.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du marché public d’exploitation de l’usine de traitement des eaux usées. Il fait intervenir deux technologies révolutionnaires. La première, l’ultra-déshydratation par carbonisation hydrothermale, permet de réduire par quatre le volume des boues d’épuration en consommant trois à quatre fois moins d’énergie qu’un sécheur thermique conventionnel. La deuxième, la méthanisation catalytique, assure la transformation du CO2 en méthane de synthèse, gaz vert renouvelable.

Rappelons que la CAPBP ambitionne d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040. Le lancement de ce site constitue donc une avancée importante pour accéder à cet objectif.