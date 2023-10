Pyrénées-Atlantiques : présentation du futur centre aquatique El Hogar, à Anglet

La municipalité d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a présenté en septembre 2023 les contours de l’extension du centre aquatique El Hogar. Le nouvel équipement sera doté d’un bassin sportif avec six lignes d’eau, d’un bassin d’apprentissage ainsi que d’une pataugeoire et d’un bassin nordique extérieur. Il comprendra des vestiaires et des locaux administratifs et techniques.

L’ensemble profitera d’installations économes en énergie, dont une chaufferie à granulés de bois. Celle-ci sera associée à une pompe à chaleur qui sera alimentée par des panneaux photovoltaïques, installés au niveau de la toiture. Concernant l’éclairage, le bâtiment bénéficiera de la lumière naturelle. Enfin, des innovations seront mises à contribution afin de réduire la consommation d’eau de chaque baigneur, pour passer de 107 litres à 80 litres.

Pour réaliser ce projet, un investissement de 26 millions d’euros sera mobilisé par la communauté d’agglomération du Pays basque et par le département des Pyrénées-Atlantiques. Les travaux devraient commencer en novembre 2023 et se terminer au second semestre 2025.