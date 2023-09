Pyrénées-Atlantiques : poursuite des travaux de modernisation de la station d’épuration de Bidart

À Bidart (Pyrénées-Atlantiques), l’ancien bassin de la station d’épuration a été déconstruit et un nouveau bâtiment de traitement tertiaire a été mis en place. Le chantier de rénovation du site se poursuit avec une nouvelle phase de travaux lancée mi-septembre 2023. Cette étape portera sur la déconstruction de l’ancien bâtiment de traitement tertiaire et sur la création d’un nouveau bassin d’aération. Ces opérations devraient être achevées d’ici à la fin du mois de juin 2024.

La modernisation de la station d’épuration de Bidart vise notamment à augmenter les capacités de traitement des eaux usées du site afin d’éviter le risque de saturation dans les années à venir. Le chantier a également pour objectif de sécuriser les filières de traitement, d’améliorer la qualité de l’eau rejetée et de limiter les nuisances olfactives et sonores pour les riverains. Estimé à plus de 5 millions d’euros, le projet est réalisé par la Communauté d’agglomération du Pays Basque.