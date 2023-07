Pyrénées-Atlantiques : pose de la première pierre du futur bâtiment Médecine-Mère-Enfant du centre hospitalier de Pau

La première pierre du futur bâtiment Médecine-Mère-Enfant du centre hospitalier de Pau (Pyrénées-Atlantiques) a été posée le 26 juin 2023. La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-François Vinet, le directeur de l’hôpital, et de François Bayrou, le maire de la ville. Benoît Elleboode, le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, était également présent.

Cette infrastructure médicale verra le jour en juillet 2025. Elle réunira dans une même unité tous les services relatifs à la santé de la femme et de l’enfant, dont les consultations gynécologiques, les urgences pédiatriques et la maternité.

Afin d’accroître sa capacité, l’hôpital prévoit également de créer un espace d’accueil au sein de ce nouveau bâtiment. Plus de 80 lits y seront installés et devront permettre un meilleur accueil des patients en soins palliatifs ainsi qu’une prise en charge plus adaptée des personnes en situation d’obésité.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de restructuration du centre hospitalier qui vise à renforcer son attractivité et à optimiser le cadre de travail du personnel. Le coût du projet s’élève au total à plus de 150 millions d’euros.